Bu tarixdə buraxılış imtahanı keçiriləcək

Aprelin 13-də Bakı şəhərinin Xətai, Nəsimi, Nərimanov, Qaradağ, Suraxanı, Səbail, Gəncə (I hissə), Samux, Yevlax, Qazax, Ağstafa, Şəki, Lənkəran (I hissə), Astara, Yardımlı, Ağdam, Ağcabədi, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Ağsu, Zərdab, İsmayıllı, İmişli, Şirvan, Biləsuvar, Qusar, Siyəzən, Xızı və Şabranda Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİM-dən məlumat verilib.

İmtahana buraxılış vərəqəsinin çapı

Buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlər bu linkdən istifadə edərək imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Təhsil müəssisələri isə bütün şagirdlərin buraxılış vərəqələrini çap edə bilər.

İş nömrəsinin öyrənilməsi

Şagirdlər öz iş nömrələrini buradan öyrənə bilərlər.

Buraxılış vərəqəsinin çap qaydaları

Buraxılış vərəqəsini çap etmək üçün kompüterdə Adobe Reader proqramı olmalıdır. Həmçinin, brauzerin “Pop-up blocked” bölməsindən qeyd işarəsi götürülməlidir. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədində şəkli olmayan şagirdlər təhsil müəssisəsi tərəfindən təqdim olunan arayışı DİM-in saytından yükləyə bilərlər.

Gəncə və Lənkəran şəhərlərində imtahan keçirilmə qaydaları

Gəncə və Lənkəran şəhərlərindəki məktəblərin şagirdlərinin imtahanları iki günə bölünüb. Bu bölünmə "hissə" kimi qeyd edilib və “keçid” qoyulub. Linkə klik etdikdə həmin tarixdə hansı məktəblərin imtahan verəcəyi barədə məlumat açılır.

