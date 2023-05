Moskvanın Şeremetyevo hava limanında “Aeroflot Airbus A320” təyyarəsinə dronla hücuma cəhd olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mash” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, dronla təyyarə toqquşmayıb. Toqquşmaya az qalmış dron istiqamətini dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

