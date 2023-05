Mərhum Xalq artisti Siyavuş Aslanın oğlu Çingiz Aslanov vəfat edib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki o, 5 gün öncə dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, hazırda onun nəşi Sabunçu Tibb Mərkəzinin morqundadır və 5 gündür ki, Ç.Aslanovun cənazəsini təhvil alan yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.