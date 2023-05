Klubdan uzaqlaşdırılan Messi üzr istədi - VİDEO

Lionel Messi Səudiyyə Ərəbistanına səfər etdiyi üçün PSJ-dən üzr istəyib.

O, müvafiq bəyanatını sosial şəbəkədə dərc edib.

“Mən düşünürdüm ki, onlar həmişə olduğu kimi, oyundan sonra bizə bir gün istirahət verəcəklər. Mən səfəri ləğv edə bilmədim. Çünki daha əvvəl bir dəfə təxirə salmışdım. Komanda yoldaşlarımdan üzr istəyirəm və klubun qərarını gözləyirəm”, - deyə futbolçu bildirib.

Xatırladaq ki, Paris klubu argentinalı futbolçunu icazəsiz Yaxın Şərqə getdiyi üçün iki həftəlik oyunlardan uzaqlaşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.