Dünən Azərbaycana gələn Türkiyənin pop ulduzu Edis Bakıdan paylaşımları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az OLAY-a istinadən yazır ki, sənətçi 3 milyon abunəçisi olan instaqram hesabında paytaxtın görüntüləri, qaldığı otel və selfilərini bölüşüb.

Qeyd edək ki, müğənni bu gün Baku Kristal Hallda 9 min nəfərin qarşısına çıxacaq. O, 30 rəqqasla birgə şou göstərəcək. Gecədə ön səhnədə KÖFN qrupu çıxış edəcək.

.

