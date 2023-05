Bu mədəniyyət xadimlərinə fərdi təqaüd veriləcək - SƏRƏNCAM

Prezident mədəniyyət xadimlərinə fərdi təqaüdün verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilir:



Abbasov Tariyel Abbasqulu oğlu



Axundova Nigar Vəli qızı



Aqalliyay Pellumb Mustafa oğlu



Əliyev Zamiq Balarza oğlu



Əsədov Əsəd Fərux oğlu



Həsənov Ənvər Cəfər oğlu



Həsənov Vidadi İsmail oğlu



İbrahimbəyova Anna Yuryevna



İsmayılov Qurban İbrahim oğlu



Qasımov İntiqam Böyükağa oğlu



Qasımov Məmmədsəfa Məmmədəli oğlu



Qasımov Yusif Əli oğlu



Quliyeva Xalidə Camal qızı



Mustafayev Vaqif Behbud oğlu



Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu



Rüstəmov Aslan Mahmud oğlu



Süleymanlı Şamil Kamran oğlu



Şıxlinskiy Ziya Ənvər oğlu.

