Müğənni Tuğba Ekinci Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Atatürk hava limanının Millət Bağçasında keçirdiyi İstanbul mitinqi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o paylaşımında “Rəis” qeydini yazıb. Qeyd edək ki, rəsmi rəqəmlərə görə, ərazidə 1 milyon 700 min insan iştirak edib. Bəzi mənbələr isə mitinqə 2 milyondan çox insanın toplaşdığını yazıb.

