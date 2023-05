Birlikdə xoşbəxt ola bilməyəcək bürclər - Onlar görüşməsələr yaxşıdır

Müxtəlif bürclər arasında münasibətlər və evlilik üçün uyğunluq böyük əhəmiyyətə malikdir. Bəzi insanlar bir-birilərinə tamamilə uyğun deyillər və hətta bir əlaqəyə başlamamalıdırlar – çünki demək olar ki, güclü və xoşbəxt bir cütlük yaratmaq şansları yoxdur.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar ən uğursuz cütlüklərin adlarını açıqlayıblar, onların görüşməməsi daha yaxşıdır.

Qoç və Xərçəng

Alovlu Qoçlar cəsarətlə istənilən münasibətə girməyə hazırdırlar və onların ehtiras atəşi tez yanır. Xərçənglər isə daha romantik və sentimentaldırlar, bir partnyorda güvən hiss etmək üçün vaxt lazımdır.

Bu iki bürcün romantikası daimi kompromis axtarışı olacaq. Qoç bürcünə elə görünəcək ki, Xərçənglər laqeyd və soyuqdurlar və Xərçənglər çox təzyiq hiss edəcəklər. Gec-tez kimsə münasibəti bitirmək və ayrılmaq istəyəcək.

Buğa və Dolça

Romantika məsələlərində Buğa və Dolçadan bir-birinə daha uyğun olmayan cütlük tapmaq çox çətindir. İkisi spektrin əks uclarındadır.

Buğalar sevgidə sabit və proqnozlaşdırıla bilən bir münasibətə can atırlar, Dolçalar isə daim yenilik və temp dəyişikliyi axtarırlar. Və bu, onların birgə münasibətləri üçün yaxşı heç nə vəd etmir.

Oğlaq və Oxatan

Ziddiyyətlər cəlb edir - Bu sübut edilmiş bir həqiqətdir, ancaq Oxatan və Oğlaq vəziyyətində deyil. Bir-birlərindən uzaq durmalıdırlar. Oğlaqlar çalışqan, iddialıdırlar, rutinliyi sevirlər və bu, onları münasibətlər üçün etibarlı tərəfdaş edir.

Oxatanlar isə küləkli və azadlıqsevərdirlər, onlara necə davranmalı və necə davranmamalı olduqlarını söyləməyi xoşlamırlar. Bu cütün ortaq məxrəcə gəlməsi inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Oğlaqlar güzəştə getmək üçün çox inadkardırlar və Oxatanlar səhv etdiklərini etiraf etməyi sevmirlər.

Şir və Balıqlar

İlk baxışdan Şir və Balıqlar əla tandem və ahəngdar münasibət yarada bilərlər. Bu işarələrin hər ikisi emosional və həssas insanlardır. Amma buna görə də bir-biri ilə uyğun gəlmir.

Hər kəs öz ehtiyaclarını, hisslərini və istəklərini tərəfdaşından üstün tutacaq. Və bu, yaxınlıqdakı digər insana məhəl qoymamaqla hədələyir.

Qız və Tərəzi

Qızlar praqmatizmə, Tərəzilər isə nikbinliyə üstünlük verirlər. Onların həqiqətən bir-birləri ilə çoxlu ortaq cəhətləri var, çoxlarından daha çox. Ancaq onların bütün keyfiyyətlərini bir əlaqəyə sığdırmaq, ümumiyyətlə, alınmır.

Qızlar iyrənc dərəcədə realistdirlər, Tərəzilər dünyaya romantika və çəhrayı çalarlarla baxır. Fərqli yanaşma, həyata baxış isə onların bir-biri ilə olmasına mane olur.

