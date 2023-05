Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tviter hesabında 9 May Qələbə günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"9 may ‒ II Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə münasibətilə Azərbaycan veteranlarını təbrik edirəm!".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.