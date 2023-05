Mayın 9-da faşizm üzərində Qələbə münasibətilə bir qrup hərbi qulluqçu Həzi Aslanovun məzarını ziyarət edərək abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib.

