Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qələbə Günü münasibətilə Moskvanın Qızıl Meydanındakı çıxışında Qərbə meydan oxuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qərb elitasının nifrət və “rusofobiya” siyasəti yürütdüyünü deyən Rusiya lideri “Qərb nasistləri kimin məğlub etdiyini unutdu” deyə bildirib.

Sovet əsgərlərinin abidələrinin dağıdıldığını, yerinə nasist mədəniyyətinin yaradıldığını iddia edən Putinin sözlərinə görə, dünya Rusiyaya qarşı başlayan müharibədə dönüş nöqtəsindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.