Mosvada Rusiya, Türkiyə, İran və Suriya xarici işlər nazirləri arasında dördtərəfli görüş keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıda Sergey Lavrov, Mövlud Çavuşoğlu, Feysəl əl-Mikdad və Hüseyn Əmir Abdullahian iştirak edirlər. Məlumata görə, tərəflər terrorla mübarizə məsələlərini və Suriyadakı durumu müzakirə edilər.

