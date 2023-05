Həbsdə olan tanışına ayaqqabıda narkotik keçirmək istədi - FOTO

Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 3 saylı İstintaq təcridxanasına və 1 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Penitensiar xidmətdən məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Cinayət Məcəlləsinin 29,120.2.2; 221.1; 228.5 və 66.3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək 14 il 1 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş və 1 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkum Hüseyn Nizami oğlu Quliyevə tanışı Şahin Qəhrəman oğlu Bədəlov tərəfindən gətirilmiş sovqata baxış keçirilən zaman orada olan ayaqqabının daban hissəsində xüsusi üsulla gizlədilmiş 6 ədəd sellofan bükülüdə ümumi çəkisi 1,815 qram olan narkotik maddə - heroin və ümumi çəkisi 0,152 qram olan psixotrop maddə - metamfetamin aşkar olunub.

Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1; və 177.2.3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək həbs edilmiş şəxs Namiq Əli oğlu Zülfüqarov 3 saylı İstintaq təcridxanasına qəbul edilərkən onun üzərinə baxış keçirilən zaman corabının içində gizlətdiyi 1 ədəd kağız bükülüdə ümumi çəkisi 0,211 qram olan narkotik maddə - marixuana və ümumi çəkisi 0,3 qram olan Preqabalin dərman həbi aşkar olunub.

Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.