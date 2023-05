Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə yerləşən "Humo Arena" idman kompleksinin binası Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi şərəfinə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, binanın üzərinə “Heydər Əliyevin 100 yaşı var” sözləri proyeksiya olunub.

Bildirilib ki, bu videoproyeksiya Azərbaycan və Özbək xalqları arasındakı dostluq və qardaşlığı təcəssüm etdirir.

