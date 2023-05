Türkiyənin Məmləkət partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd, Muharrem İnce namizədliyini geri götürdüyünü açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o deyib:

“Türkiyə Cümhuriyyəti mənim nüfuzumu qoruya bilmədi. Prezidentliyə namizədin etibarı önəmlidir. Bu ölkənin prokurorları, bu ölkənin mətbuatı, bu ölkənin təhlükəsizliyinin işi mənim etibarımı qorumaqdır”.

Qeyd edək ki, sosial mediada Muharrem İnce ilə bağlı bir sıra məlumatlar yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.