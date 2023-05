Ağamirzə “Beşiktaş”ı qarşılamağa getdi - FOTO

Beşiktaş” “Sabah”la xeyriyyə oyunu üçün Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul klubunu qarşılayanlar arasında məşhur meyxanaçı Ağamirzə də olub.

O, saytımıza açıqlamasında sabahkı matçdan gözləntilərini bölüşüb:

“Türkiyə bizim qardaşımızdır. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı! İnşallah, sabah maraqlı oyun olacaq. “Beşiktaş”a azarkeşlik edirəm. Amma ondan da çox “Sabah”ı dəstəkləyirəm. Düşünürəm ki, “Sabah” “Beşiktaş”a 2:1 hesabı ilə qalib gələcək”.

Qeyd edək ki, sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək “Sabah” - “Beşiktaş” oyunu saat 18:00-da başlayacaq.

