İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı”na edilən dəyişikliyə əsasən, “İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi” publik hüquqi şəxsin nəzdinə “Peşə Təhsil Mərkəzi” publik hüquqi şəxs də əlavə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.