Şəhid Məhəmməd dəfn edildi - VİDEO

Mayın 12-də axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu, 2001-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Qarayev dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, doğulduğu Qəbələ şəhərində torpağa tapşırılıb.

13:59



Xəbər verdiyimiz kimi, mayın 12-də axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin davam edən təxribatı nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu Qarayev Məhəmməd Mahir oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidlə vida mərasimi yaşadığı Qəbələ rayonunda keçirilir:

