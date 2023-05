Dünyanın ən gözəl qadınları bu bürclərdən olur - SİYAHI

Astrologiya hər zaman insanların xarakterləri və fiziki xüsusiyyətləri haqqında da xırda detallar barədə işarələri deyir. Bu dəfə mütəxəssislər dünyaca məşhur adları da müqayisə edərək təbiətcə gözəl olan bürclərin siyahısını tərtib ediblər.

Metbuat.az dünyanın ən gözəl qadınlarını ehtiva edən 3 bürcü təqdim edir.

Şir bürcü qızları hər zaman göz önündə olmağı bilirlər.Onların gözəlliklərinin və auralarının sehrini 10 metr uzaqdan belə fərqinə varmaq olar. Dünyada məşhur qadınlardan olan Cennifer Lopez də Şir bürcüdür.

Tərəzi qızlarının hər kəsin arzuladığı üz cizgiləri və gözləri var. Sağlam görünmək üçün həm pəhrizlərinə əhəmiyyət verirlər, həm də müntəzəm idman edirlər. Estetik narahatlıqlar yüksəkdir. 9 oktyabr 1996-cı ildə anadan olan amerikalı model Bella Hadid Tərəzi bürcündədir.

Oğlaq bürcü qızları fiqura və dərin üz cizgiləri ilə hər zaman diqqət çəkirlər. Dərilərinə çox diqqət yetirirlər. Cəsarətli və iddialı üslubları var. 6 yanvar 1986-cı ildə Rusiyada anadan olan məşhur model İrina Şeyk də Oğlaq bürcüdür.

