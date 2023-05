Xalq artisti Mələkxanım Eyubova gəlini Səadət Nəcəfovanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndə gəlininin fotosunu paylaşaraq onu ad günü münasibəti ilə təbrik edib.

"Gözəl gəlinim, doğum günü mübarək" deyə, o, paylaşımında yazıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Xalq artistinin gəlini böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi üçün xəstəxanada müalicə almışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.