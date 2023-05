Portağalın Azərbaycanla bağlı bu sözləri etiraza səbəb oldu - VİDEO

Türkiyə hakimiyyətinin qatı tənqidçisi, bir çox məqamlarda Türkiyə lideri Ərdoğanı belə şərləməkdən çəkinməyən Fateh Portağalın növbəti açıqlaması müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bir neçə saat öncə sosial mediada açdığı canlı yayımda deyib:

“Riskli, zor günlər yaşayırıq. Türkiyə çətin bir coğrafiyanın içərisindədir və burda ən önəmli şey... Baxın, dostumuz yoxdur: nə rusdan dostumuz olur, nə amerikalıdan, nə Suriya, İrandan, osundan-busundan, Azərbaycandan-filan... Azərbaycandan, heç kimsədən. Yalnız olsa, Kuzey Kıprısdan olar...”

Qeyd edək ki, Portağalın Azərbaycana qarşı bu cür mövqeyi ilk dəfə deyil.

