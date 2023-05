Qaynı tərəfindən qətlə yetirilən şəhid xanımı Ləman Qurbanova dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfndən görüntülər "1xəbər.az" İnstaqram səhifəsində paylaşılıb.

Xızı rayonu, Giləzi qəsəbəsində baş tutan dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri iddialar səsləndirib. Onlar bildirib ki, qaynı Taleh Qurbanov qətli öncədən planlaşdırıbmış.

Qeyd edək ki, öldürülən Ləman Qurbanova Şəhid kapitan Saleh Qurbanovun həyat yoldaşıdır.

