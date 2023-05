Mayın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Avropa İttifaqının mənzil-qərargahında keçirilir.



