Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərində səslərin 99,04 faizi sayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Ahmet Yener bildirib.

Onun sözlərinə görə, sayılan səslərə əsasən Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,40 faiz, Kamal Kılıçdaroğlu 44, 96 faiz, Sinan Oğan 5,20 faiz, Məhərrəm İncə 0,44 faiz səs yığıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.