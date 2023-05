Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçilənlər sırasında CHP-nin namizədi, “Taraf” qəzetinin yazarı Yüksel Taşkının da olması diqqət çəkib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bundan əvvəl Yüksel Taşkın dəfələrlə çıxışlarında CHP-nin lideri Kamal Kılıçdaroğlunu tənqid etmişdi. O, Kılıçdaroğlunun həyata keçirdiyi "Kamalizm" ideologiyasını tənqid edib.

"Kamalizm"i irqçilikdir deyən siyasətçinin deputat seçilməsi bəzi müxalifətçilər tərəfindən etirazla qarşılanıb.

