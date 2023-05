Yağıntılı hava nə qədər davam edəcək?

Bakıda və Abşeron yarımadasında axşama doğru şimal-qərb küləyi mülayimləşəcək, yağıntı tədricən kəsiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev deyib. O bildirib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında bu gün axşam 11 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılıb:

“Mayın 16-17-də Bakıda nisbətən mülayim şimal-qərb, cənub küləkləri əsəcək. Temperatur bu gün ilə müqayisədə bir qədər yüksələrək gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gün ərzində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir”.

Bölgələrdə qeyri-sabit yağıntılı hava şəraitinə gəldikdə isə o deyib ki, mayın 16-sı gündüz saatlarına qədər davam edəcək.

"Sonrakı günlərdə əsasən yağmursuz olacağı gözlənilsə də, mayın 17-18-də gündüz saatlarında yenidən yağıntılı hava şəraitinin olacağı proqnozlaşdırılır”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.