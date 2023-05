Yüz ildən çox yaşayan bürclər - Onlar xəstələnmirlər

Astroloqlar nümayəndələrinin tez-tez yüz ildən çox yaşayan bürcləri açıqlayıblar.

Onlar qocalıqdan qorxmurlar, çünki sağlamlıqları yaxşıdır və bir çox xəstəliklər onlardan yan keçir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin şanslıların siyahısını tədqim edir.

Qoç

Qoç, astroloqların fikrincə, nadir hallarda xəstələnir və tez-tez yetkin qocalığa qədər yaşayır. Onların uzunömürlü olmalarının sirri həyat eşqidir. Qoç bütün çətinliklərlə inadla mübarizə aparır və heç vaxt təslim olmur. Buna görə də xəstələnməyi sevmirlər və həmişə orqanizmlərinə qulluq edirlər.

Astroloqlar Qoçlara əsəblərinə diqqət yetirməyi və daha az qalmaqallı olmağı məsləhət görürlər. Beləliklə, onlar mütləq qocalığa qədər yaşayacaqlar, çünki güclərini saxlayacaqlar və enerjilərini xırda şeylərə sərf etməyəcəklər. Bu bürcün nümayəndələri nəvələri görüb təqaüdə çıxa bilərlər.

Əqrəb

Əqrəblərin həyatında tez-tez çətinliklər yaranır. Ancaq bu bürcün nümayəndələrinin ayaqları altından torpağı kəsə bilmirlər. Düşmənləri “sanclayan” əqrəblər özlərini sağaldırlar. Sülh onlar üçün vacibdir, bu bürcün nümayəndələri ətrafdakı təlaşa tab gətirməsələr, çox vaxt uzunömürlü olurlar.

Astroloqlar Əqrəblərin xəstələnə biləcəyinə inanırlar, lakin onlar güclü və dözümlüdürlər. Onları heç nə sındıra bilməz. Bununla belə, Əqrəblər daha da uzun yaşamaq üçün öz orqanizmlərinə diqqət etməli və daha tez-tez müayinə olunmalı, toxunulmazlığına güvənməməlidirlər.

Oğlaq

Oğlaqlar qocalıqdan qorxmurlar. Onlar hətta təqaüdə çıxanda da güc və enerji itirmirlər. Bu bürcün nümayəndələri həyatı çox sevirlər və buna görə də onu xəstəlik və iztirablara sərf etməyə hazır deyillər.

Astroloqlar Oğlaqlara sağlam həyat tərzi sürməyi və fiziki formalarına diqqət etməyi məsləhət görürlər. Beləliklə, onlar mütləq qocalığa qədər yaşayacaqlar və xəstələnməyəcəklər. Bundan əlavə, Oğlaqların ailəsindəki gücü, onlara daha uzun yaşamaq üçün enerji verən övladları və nəvələridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.