"İctimai TV" Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahan suallarının hazırlandığı bunkerdən süjet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, eskpertlər bu bunkerə bir neçə gün əvvəl daxil olur və yalnız imtahanın başa çatmasına yarım saat qalmış oranı tərk edirlər.

Hər kəs xüsusi avadanlıqlarla diqqətlə yoxlanılır və şübhəli məqam olarsa, bu, protokollaşdırılır. Qapalı zonaya daxil olanların ətraf mühitlə əlaqəsi kəsilir.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.