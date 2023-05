Naxçıvanın Ali Məclis sədrinə yeni müavin seçildi - FOTO

Xəbər verdiyimiz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin onuncu sessiyası keçirilir.

Metbuat.az Nuhçıvan İnformasiya Agentliyinə istiadən xəbər verir ki, sessiyada Qıvraq seçki dairəsindən deputat Anar Adil oğlu İbrahimov Ali Məclis sədrinin müavini seçilib.

Qeyd edək ki, Anar ibrahimov Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının icra katibi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının sədridir.

Qeyd edək ki, 1995 - 2022-ci illərdə Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.