“İkinci tur bizim üçün daha asan olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın bildirib.

"İkinci tur bizim üçün daha asan olacaq. Çünki səs fərqi çox açıqdır. 2,5 milyona yaxın fərq var. Biz öz səsimizi qoruduğumuz üçün ikinci tura keçirik. Düşünürük ki, prezidentimiz yəqin ki, yenilərini də əlavə edəcək”, - deyə Kalın bildirib.

Xatırladaq ki, Ərdoğan 1-ci turda 49.50% səs toplayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu 28 mayda keçiriləcək.

