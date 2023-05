Türkiyənin Şırnak bölgəsində terrorçularla atışmada şəhid olanların sayı artaraq beş nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca tviterdəki hesabında bildirib.

O şəhidlərə rəhmət, ailələrinə rəhmət diləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.