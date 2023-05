Alim olmaq üçün doğulan 3 bürc hansıdır?

Astrologiyada bəzi bürc qruplarının zəka baxımından daha uğurlu olduğu məlumdur. Bu bürclər o qədər ağıllıdırlar ki, onların bəzilərinin hətta alim olmaq potensialı da var.

Metbuat.az yüksək intellektə sahib olan 3 bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Qız bürcü:

Yüksək zəkaları sayəsində ətrafdakı insanları heyran edən Qız bürcünün bəzi nümayəndələri həm də güclü iş əxlaqına malikdirlər. Hər hansı bir problemin həllinə gələn zaman, onlar qədər bacaranını tapmaq çox çətindir.

Dolça:

Uran tərəfindən idarə olunan Dolça bürcləri hava qrupundadır. Bu yüksək intellektli şəxslər alim olmaq potensialına malikdirlər. Dolçalar zəkalarının sərhədlərini aşmaqda mahirdirlər. Onlar da yenilikləri çox sevirlər.

Əkizlər:

Bu insanlar zəkaları sayəsində istənilən vəziyyətə asanlıqla uyğunlaşa bilirlər. Həm maraqlı, həm də tez düşünən Əkizlər bürcü yeni ideyalar irəli sürməkdə çox bacarıqlıdırlar. Bundan əlavə, zəkaları ilə çox şəxsi heyran edən Əkizlər bürcü qrupuna aid insanlar alim olmaq potensialına da malikdirlər.



Aidə / METBUAT.AZ

