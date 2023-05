Politoloqdan İrəvana mesaj: "Ermənistan dövlət kimi mövcud olmaq istəyirsə..."

"Erməni tərəfi həmişə əvvəlcə təxribat edir, sonra şikayət etməyə başlayır. Türkiyə tərəfi ikitərəfli münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün öz hava məkanını Ermənistana açdı. Ermənistan isə buna cavab olaraq Ermənistanda türkləri və azərbaycanlıları qətlə yetirən terrorçuların xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışını etdi. Bu, Ermənistan cəmiyyətinin Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəmədiyinin göstəricisidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Toğrul İsmayıl deyib. Analitik bildirib ki, heç bir beynəlxalq məhkəmə “erməni soyqırımı”nı tanımadığı halda ermənilər mövcud olmayan tarixi sübut etməyə çalışırlar.

"Ermənilər özləri nə istədiklərini başa düşməlidirlər. Yeri gəlmişkən, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Nemesis abidəsinin düzgün qoyulmaması ilə bağlı açıqlaması çox təəccüblü görünsə də, bu, yerli hakimiyyətin qərarı olub. Gülməlidir, əlbəttə. Baş nazir müdaxilə edə bilərdi, bu, göz qabağındadır. Ermənistanın davranışı zəif tərbiyə olunan uşağın küsməsinə bənzəyir. Olmamalıdır. Bundan əlavə, yaxınlıqda bu tərbiyəsiz məxluqa dərs deyəcək bir yetkin də ola bilər.

Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan qoşunları tərəfindən işğalından sonra Türkiyə Ermənistanla diplomatik əlaqələri kəsərək İrəvana şərt qoyduğunu xatırladan politoloq qeyd etdi ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra isə Azərbaycan özü əraziləri azad edəndə vəziyyət dəyişdi. Amma bu o demək deyil ki, Ermənistan tələbləri yerinə yetirib.



"Torpaqlarını işğalçılardan təmizləyən Azərbaycan oldu! İndi vəziyyət belədir: Ankara ilə İrəvan arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Ermənistan tərəfi həm Türkiyəyə, həm də Azərbaycana ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Ermənistan israr edir ki, heç bir ilkin şərt yoxdur. Türkiyəyə qarşı iddiaları olan Ermənistandır, ilkin şərtlər irəli sürən İrəvandır. Ağrıdağ onların təsəvvüründə erməni Ağrı dağıdır. Onlar Türkiyə ərazisinin bir hissəsini özlərinin ərazisi hesab edirlər. “Soyqırımdan” danışırlar, Qars və Moskva müqavilələrini tanımırlar.

Mən dəfələrlə demişəm ki, ermənilərə burada, Cənubi Qafqazda öz dövlətçiliklərini yaratmaq imkanı verən məhz Azərbaycan və Türkiyə olub. Və əgər Ermənistan bu regionda dövlət kimi mövcud olmaq istəyirsə, o zaman qonşularına hörmət etməlidir"- deyə politoloq bildirib.

METBUAT.AZ

