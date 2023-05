Fransa Senatı Qolodomoru Ukrayna xalqının soyqırımı kimi tanıdı

Fransa Senatı (parlamentin yuxarı palatası) 1932-1933-cü illər Qolodomorunun ukraynalıların soyqırımı kimi tanınmasını dəstəkləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba “Twitter” səhifəsində yazıb.

“Fransa Senatı indicə 1932-1933-cü illərin Qolodomorunu Ukrayna xalqının soyqırımı kimi tanıdı. Mən ədaləti bərpa edən və milyonlarla qurbanın xatirəsini ehtiramla yad edən bu tarixi səsverməyə görə fransız senatorlarına minnətdaram”, - Kuleba bildirib.

Xarici işlər naziri qeyd edib ki, belə cinayətlər heç vaxt təkrarlanmamalı və heç vaxt unudulmamalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.