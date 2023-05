Bu bürclər başqalarının kədərindən "qidalanır" - Pis xasiyyətli 3 bürc

Bütün insanların mənfi və müsbət tərəfləri var. Bəzi insanlarda müsbət tərəflərin üstünlüyü onların pis xasiyyətlərini görməzdən gəlməyimizə səbəb olur.

Astroloqlar bu dəfə bürclərin ən pis xasiyyətlərini müəyyən ediblər. Metbuat.az pis xasiyyətli üç bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Tərəzi

Birincisi, Tərəzilər nə istədiyini heç vaxt bilməyən insanlardırlar. Astroloqlar deyir ki, Tərəzi bürcünün nümayəndələri insanları manipulyasiya etməyi sevir. Daim başqaları haqqında müxtəlif məlumatlar toplayıb saxlayırlar ki, nə zamansa o insanlarla münasibətləri pozulanda həmin məlumatlardan istifadə edib onlara zərbə vursunlar.

Üçüncüsü, bütün Tərəzi bürcününü nümayəndələri nə qədər də sakit görünməyə çalışsalar da, onların bu xasiyyətinin arxasında təlatümlü daxili dünyalarının olduğunu deyilir.

Əqrəblər

Bu işarənin nümayəndələri çox qisascıdırlar. İnsan formasında bir növ kiçik "canavar"a bənzəyirlər. Əqrəblər kiminsə əziyyət çəkdiyini izləməyi sevirlər. Onlar hesab edirlər ki, qarşı tərəf əzab çəkirsə, demək buna layiqdir.

Xərçənglər

Tipik bir Xərçəng, neçə yaşında olursa olsun, həmişə uşaq kimi özünü aparmağı sevir. Onlar duyğularını idarə edə bilmirlər. Çox vaxt Xərçənglərin tanışları onları isterik hesab edirlər. Eqoizmdən və özünə qarşı çox tələbkar olduqları üçün başqalarının sevinc hissi onlar üçün kədərli bir günə bərabərdir. Xərçəng eqoist düşüncələri ilə həyatını əsl dəhşətə çevirə bilərlər. “Niyə mən? Bu necə ola bilər? Heç kim məni sevmir! kimi suallar ilə öz həyatlarında kabus yaratmaq onlar üçün çox asandır.

