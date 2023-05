Xalq artisti Emin Ağalarov dostunu müharibədə itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "İnstagram"da məlumat paylaşıb.

"Əzizim, Saşa... Deməyə sözüm yoxdur, sən hər zaman bizimlə olacaqsan. Aleksandr Satalkin şərəfli döyüşçü kimi dünyasını dəyişdi. Onu illərdir tanıyıram, yeri cənnət olsun. Ailəsinə başsağlığı verirəm" , - deyə, Emin bildirib.

Qeyd edək ki, ötən ilin fevralında Rusiya Ukraynaya müharibəsi hələ də davam edir.

