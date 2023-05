Ötən gün ictimaiyyətdə geniş müzakirələrə səbəb olan "Dəmir yumruq" abidəsi sökülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, İçərişəhərdə divarda qurulan abidənin səliqəsiz və sərişdəsiz hazırlanması qınağa səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.