Gənclər və idman nazir Fərid Qayıbovun feysbukdakı paylaşımı marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, nənəsi ilə fotosunu paylaşıb.

Nazir həmçinin fotoya "gözəl nənəm" ifadələrini yazıb.

