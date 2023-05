Bakıda və Abşeron yarımadasında yay istilərinin düşəcəyi tarix bilinib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, may ayının 25-dən paytaxtda gündüz 31 dərəcə isti müşahidə olunacaq.

Gecə isə 19-20 dərəcə isti olacaq. Mayın 25-dən etibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüzlər havanın temperaturunun 28 dərəcədən aşağı düşməyəcəyi gözlənilir.

Mayın 28-i və 29-da gündüz temperatur 30 dərəcə təşkil edəcək.

