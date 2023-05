"Mən oğlumu ərizəni geri götürməyə çağırmadım".

Metbuat.az Hraparak-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan oğlu Aşotun oğrulanmasına cəhd hadisəsi ilə bağlı danışarkən deyib.

"Hadisə zamanı əvvəlcə ölkədə olmamışam, amma qayıdanda gördüm ki, hüquqi prosedurlar verilib. Oğlum dedi ki, sizin siyasi fəaliyyətinizin və mübarizənizin bütün məqsədi budur. Ermənistanda bütün məsələlər qanuni yolla edilməlidir".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.