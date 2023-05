Bakıdakı 260 nömrəli tam orta məktəbin məzunları 29 il sonra sinif rəhbərlərinə maraqlı sürpriz ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Belə ki, məzunlar sinif otağında məktəbli forması ilə müəllimi çiçəklə qarşılayıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

