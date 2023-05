Tanınmış aparıcı Vüsalə Səid Eyyubqızı İctimai TV-dəki işindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özünün "Facebook" səhifəsində məlumat verib.

Teleaparıcı səbəbini açıqlamasa da, öz istəyi ilə işdən çıxdığını və İTV rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.

Vüsalə Səid sözügedən telekanalda "İtvtech" verilişinin aparıcısı idi.

