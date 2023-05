Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətləri olan bir qrup şəxs təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Allahverdiyev Rəşad Zabid oğlu

Allahverdova Sevda Rafiq qızı

Balayev Mehyəddin Mövlud oğlu

Cəlilov Elnur Xəliş oğlu

Darafarin Sadiq Rəhim oğlu

Əliyev Elburus Fətulla oğlu

Xuruci Mirzə Mürşüd oğlu

İbrahimov Rəhim Əlihüseyn oğlu

İsayeva Nəzakət Sədir qızı

Kərimli Kənan Cabar oğlu

Qənbərova Eyzangül Fətullah qızı

Seyidova Aytən Kamal qızı

Tağıyev Məmməd Abuzər oğlu

Yusifov Namiq Polad oğlu.

Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında uzunmüddətli səmərəli xidmətinə görə Şahbəddin Cabbar oğlu Musayevə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib.

