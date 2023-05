Məlum olduğu kimi, "WhatsApp" mesajlaşma platforması mesajların redaktə edilməsi funskiyası üzərində işləyirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, "WhatsApp" artıq bu funskiyasını aktiv edib.

Belə ki, istifadəçi mesajı göndərdikdən sonra 15 dəqiqə vaxt verilir və bu zaman mesajı redaktə etmək olur.

