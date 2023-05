Naxçıvanın yeni prokuroru kimdir? - DOSYE

Xəbər verirldiyi kimi, bu gün Sənan İsa oğlu Paşayev Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bundan əvvəl Naxçıvan prokurorunun müavini olub. Belə ki, Paşayev 2022-ci ilin dekabrın 30-da Naxçıvan MR Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun Məhərrəm Talıbovu bu postda əvəz edib.

Sənan Paşayev həmçinin Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb.

O, dövlət başçısı tərəfindən "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə təltif edilib.

