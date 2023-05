44 yaşlı kişi Əfsanəni belə aldadıb - TƏFƏRRÜAT məlum oldu / VİDEO

"Tovuz rayon Aşağı Quşçu kənd sakini, 2010-cu il təvəllüdlü Əfsanə Tağıyevanın itkin düşməsi ilə bağlı aparılan araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, 1979-cu il təvəllüdlü Qavazov Səfər Dursunoviç "Snapchat" vasitəsilə tanış olduğu Ə.Tağıyevaya evlənəcəyinə dair vəd verib. 14 may 2023-cü il tarixdə onu Tovuzdan Xudata gətirib və orada Əfsanə ilə könüllü razılıq əsasında cinsi əlaqədə olub".

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadla xəbər verir ki, bu sözləri İTV-də yayımlanan "Sabaha saxlmayaq" verilişində qonaq olan Daxili işlər orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin prokuroru Füzuli Vəliyev bildirib.

Prokuror əlavə edib ki, 13 yaşlı Əfsanənin S.Qavazovun 44 yaşı olmasından xəbəri olmayıb. Sonra ona məlum olub ki, Xudata birgə getdiyi şəxsin əslində 20 deyil, 44 yaşı var.

