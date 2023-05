Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya işgüzar səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

O, mayın 25-də Moskvada Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının növbəti iclasında iştirak edəcək.

N.Paşinyan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşü də nəzərdə tutulub.

