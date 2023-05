Rusiyanın və Belarusun müdafiə nazirləri Belarusda Rusiyanın taktiki nüvə silahlarının yerləşdirilməsi haqqında sənəd imzalayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şovqu bildirib ki, Qərb Rusiya və Belarusa qarşı “elan edilməmiş müharibə” aparır.

Qeyd edək ki, yaxın müttəfiqlər olan Rusiya və Belarus bu ilin əvvəlində Moskvanın bəzi taktiki nüvə arsenalını Belarusda yerləşdirmək barədə razılığa gəliblər.

