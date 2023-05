Şeydayev bu hərəkətinə görə cəzalandırıldı - RƏSMİ

AFFA İntizam Komitəsi "Qarabağ"ın futbolçusu Ramil Şeydayevi ikisi şərti olmaqla üç oyunluq cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna 27 yaşlı hücumçunun "Sumqayıt"a 1:2 hesabı ilə uduzduqları Premyer Liqanın XXXV tur matçından sonra rəqib oyunçu Todor Todoroskiyə əl-qot atması səbəb olub.

"Köhlən atlar" 2400 manat məbləğində cərimələnib.

Bundan əlavə, Todoroski də əl-qol atdığı üçün eyni cəza ilə üzləşib. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi Şimali Makedoniyadan olan futbolçuya görə 2400 manat ziyana düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.