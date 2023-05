Ərdoğan xalqa müraciət etdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tvitter hesabında xalqa müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yazıb:



“Biz dünyaya göstərdik ki, müəyyən xarici medialarda dərc olunan yazılarla ictimai rəyi manipulyasiya etmək cəhdləri heç bir nəticə verməyəcək. Türkiyə xalqının iradəsi sarsılmazdır!”. Türkiyəyə qarşı dezinformasiya kampaniyasının arxasında, həm də öz ölkələrində seçicilərin yarısını belə seçkilərdə iştirak edə bilməyənlər dayanırdı. Mayın 14-də keçirilən səsvermə ölkəmiz haqqında yayılan yalanları ortaya çıxardı”.

